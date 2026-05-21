9人組グループ・Snow Manの佐久間大介がパーソナリティを務める、23日の文化放送『Snow Man 佐久間大介の待って、無理、しんどい、、』（毎週土曜 後8：00）では、声優の三瓶由布子がゲスト出演する。【写真】『キルアオ』アクスタを手に笑顔の三瓶由布子、佐久間大介三瓶は、『交響詩篇エウレカセブン』のレントン・サーストン役や『Yes!プリキュア5』の夢原のぞみ／キュアドリーム役、『BORUTO-ボルト- -NARUTO NEXT GENERAT