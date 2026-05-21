声優・三瓶由布子、Snow Man佐久間大介のアニメ愛＆知識に感服「どんな作品の話も拾ってくれる」
9人組グループ・Snow Manの佐久間大介がパーソナリティを務める、23日の文化放送『Snow Man 佐久間大介の待って、無理、しんどい、、』（毎週土曜 後8：00）では、声優の三瓶由布子がゲスト出演する。
【写真】『キルアオ』アクスタを手に笑顔の三瓶由布子、佐久間大介
三瓶は、『交響詩篇エウレカセブン』のレントン・サーストン役や『Yes!プリキュア5』の夢原のぞみ／キュアドリーム役、『BORUTO-ボルト- -NARUTO NEXT GENERATIONS-』のうずまきボルト役など、数々の人気作品で活躍している大人気声優。
佐久間と三瓶は放送中のテレビアニメ『キルアオ』（テレ東系／毎週土曜 後11：00）にて共演中。番組では、アフレコ現場でのエピソードや裏話をトークする。また、番組恒例のコーナー「直撃！一問一答！」では、三瓶の人となりや声優を始めたきっかけについて深掘りしていく。
■三瓶由布子コメント
『キルアオ』がご縁で呼んでいただきました。ありがとうございます。60分があっという間に感じる楽しい時間でした！現場でもそうですが、ラジオでも佐久間くんスマイル全開で、朗らかにお話ししてくださるので私も楽しくおしゃべりできました。どんな作品の話も拾ってくれるアニメ愛と知識に脱帽です!! 目指せ放送500回!?これからもアニメ愛全力で突っ走ってください〜
【写真】『キルアオ』アクスタを手に笑顔の三瓶由布子、佐久間大介
三瓶は、『交響詩篇エウレカセブン』のレントン・サーストン役や『Yes!プリキュア5』の夢原のぞみ／キュアドリーム役、『BORUTO-ボルト- -NARUTO NEXT GENERATIONS-』のうずまきボルト役など、数々の人気作品で活躍している大人気声優。
■三瓶由布子コメント
『キルアオ』がご縁で呼んでいただきました。ありがとうございます。60分があっという間に感じる楽しい時間でした！現場でもそうですが、ラジオでも佐久間くんスマイル全開で、朗らかにお話ししてくださるので私も楽しくおしゃべりできました。どんな作品の話も拾ってくれるアニメ愛と知識に脱帽です!! 目指せ放送500回!?これからもアニメ愛全力で突っ走ってください〜