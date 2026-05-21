米国・ＡＥＷの飯伏幸太が、自身の４４歳の誕生日である５月２１日にプロレス界への恩返しプランをぶち上げた。飯伏は昨年１１月に右大腿骨骨折の重傷を負い現在欠場中。２１日、自身のインスタグラムに「今まで本当にありがとうございました」と題した動画を投稿した。飯伏は「皆さん、今日まで本当にありがとうございました！」とカメラに向かって頭を下げると「現役生活２２年を迎えたプロレスラーです。プロレス界でいろ