「クロード・ミュトス」など高性能のAIが悪用されるリスクへの対応が急がれる中、「チャットGPT」などを開発するアメリカの「オープンAI」が、サイバーセキュリティーの性能を高めた最新AIを日本政府などに提供する意向を明らかにしました。オープンAIサーシャ・ベイカー氏「我々は日本の政府と企業に、我が社の最も高性能なモデルを活用してもらいたいと」高性能AIを悪用しシステムの弱点を突くサイバー攻撃などへの対応が世界