2026年、設立65周年という大きな節目を迎えたセガ。家庭用ゲーム機からアーケード、スマホゲームまで、長きにわたり世界中のエンタメファンを熱狂させてきた同社が、その歴史とカルチャーを現代のクリエイティビティーで再構築する期間限定ショップ「SEGA 65th THE LIMITED SHOP」をオープンする。 （関連：【画像あり】“完全新作”で展開された計40種のオリジナルグッズと11種のコ