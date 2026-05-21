対話型ＡＩ（人工知能）サービス「チャットＧＰＴ」を手がける米オープンＡＩは２１日、サイバー防御に特化した最新のＡＩモデル「ＧＰＴ５・５サイバー」を日本の政府・企業に提供する方針を明らかにした。今週、日本政府と協議したことも明らかにし、早期の提供開始に向けて対話を進めるとしている。オープンＡＩの取締役で米サイバー軍司令官などを務めたポール・ナカソネ氏らが２１日、来日し、都内で記者会見を開いた。今