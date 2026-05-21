対話型ＡＩ（人工知能）サービス「チャットＧＰＴ」を手がける米オープンＡＩは２１日、サイバー防御に特化した最新のＡＩモデル「ＧＰＴ５・５サイバー」を日本の政府・企業に提供する方針を明らかにした。

今週、日本政府と協議したことも明らかにし、早期の提供開始に向けて対話を進めるとしている。

オープンＡＩの取締役で米サイバー軍司令官などを務めたポール・ナカソネ氏らが２１日、来日し、都内で記者会見を開いた。今週、１５の重要インフラ分野におけるサイバー対策について日本政府関係者と協議したといい、ナカソネ氏は「日本側から強い関心が示された。日本にＧＰＴ５・５サイバーへのアクセス権を提供していきたい」と話した。

ＧＰＴ５・５サイバーは、オープンＡＩが今月から一部の政府機関や企業に限定して提供を開始したモデルで、４月に発表したＧＰＴ５・５をベースに開発された。重要インフラのシステムの弱点を素早く見つけ、対策を支援できるという。オープンＡＩ幹部は２１日、「日本が最初に提供する政府の一つになることを期待している」と話した。

英政府機関のＡＩセキュリティー研究所によれば、ＧＰＴ５・５はシステムの弱点を特定する能力が極めて高いとされる米アンソロピックの「クロード・ミュトス」に匹敵する性能を持つという。

日本政府はサイバーセキュリティー強化に向け、高性能なＡＩを積極的にサイバー防御に活用する方針だ。ＧＰＴ５・５サイバーが日本に提供されればサイバー防御の有効な手段となりうる一方、悪用された場合には大きな被害が出る恐れもある。