女優の黒柳徹子（92）が21日放送のテレビ朝日「徹子の部屋」（月〜金曜後1・00）に出演。今後について語った。この日は79歳の歌手の中尾ミエがゲスト出演。黒柳が「人生100年。中尾さんの計画はありますか？」と聞くと、中尾は「黒柳さんはいくつまで？100歳までやるの？」と逆質問した。すると、黒柳は「100くらいまではやってもいいんじゃないのね。あとちょっとだもん」と笑った。中尾は黒柳の健康ぶりに「目は丈夫だし、