◆女子プロゴルフツアーブリヂストンレディス第１日（２１日、千葉・袖ケ浦ＣＣ袖ケ浦Ｃ＝６７３２ヤード、パー７２）第１ラウンドが行われ、ツアー４勝の菅沼菜々（あいおいニッセイ同和損保）が５バーディー、２ボギーで３アンダーの６９をマークし、ホールアウト時点で４位と好発進した。強い雨と風に負けず、菅沼がスコアを伸ばした。出だし１０番、１１番は１・５メートルのベタピンで連続バーディー。１８番では「風