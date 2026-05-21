◆女子プロゴルフツアー ブリヂストンレディス 第１日（２１日、千葉・袖ケ浦ＣＣ袖ケ浦Ｃ＝６７３２ヤード、パー７２）

第１ラウンドが行われ、ツアー４勝の菅沼菜々（あいおいニッセイ同和損保）が５バーディー、２ボギーで３アンダーの６９をマークし、ホールアウト時点で４位と好発進した。

強い雨と風に負けず、菅沼がスコアを伸ばした。出だし１０番、１１番は１・５メートルのベタピンで連続バーディー。１８番では「風でティーから２回ボールが落ちた」と強風に苦しめられたが、８番は２メートル、９番は４メートルを沈めて連続バーディーで締めた。

菅沼は「ショットはいい感じだった。先週と先々週に予選落ちしたけど、あまり調子悪いとは思ってなかったので良かったかな。パッティングも良かったし、パーオンもけっこうするので、ボギーがあまり来ないゴルフができている」と胸を張った。

開幕前夜に悲劇が襲った。２０日の午後７時半頃、超音波治療器を右手首を治療した後、左足の甲に重さ１〜２キロの治療器を落としてしまい「めっちゃ痛すぎて声が出なかった」。打撲で患部が腫れ上がり、湿布を貼って寝たが、この日朝も内出血していた。「靴が履けるかな…と朝まで迷ってて、コースに行ってみたら靴は履けた。今週はもう、その器械は使わない！」と苦笑い。初日は痛み止めの薬を飲んで１８ホールを戦い切り、好スタートを切った。

千葉県開催の大会は、昨年のパナソニックオープンで３勝目、今年４月のＮＴＴドコモビジネスレディスで４勝目（ともに浜野ＧＣ）と驚異の勝率を誇る。東京都出身の菅沼は「特にご縁はないけど、千葉はすごく相性がいい。平らで木がいっぱいあって好きなコース」とニッコリ。２日目に向けて「疲れを抜いて、難しいコースなのでハイスコアにならないと思うので我慢して、ショットをパーオンさせて頑張りたい」と４月に続く“千葉２連勝”を狙う。（星野 浩司）