【モデルプレス＝2026/05/21】タレントのベッキーが5月20日、自身のInstagramを更新。自作のミントティーを公開し、話題となっている。【写真】41歳タレント「センス抜群の急須」育てたミントで作るハーブティー◆ベッキー、自作のミントで作るミントティーを公開ベッキーは「育てたミントでハーブティーを ほっとします」とつづり、写真を投稿。テーブルの上に置かれた透明な急須にはお湯とミントが入っており、美味しそうなハー