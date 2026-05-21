ベッキー、自分で育てたミントで作るハーブティー公開「オシャレ」「センス抜群の急須」の声
【モデルプレス＝2026/05/21】タレントのベッキーが5月20日、自身のInstagramを更新。自作のミントティーを公開し、話題となっている。
【写真】41歳タレント「センス抜群の急須」育てたミントで作るハーブティー
ベッキーは「育てたミントでハーブティーを ほっとします」とつづり、写真を投稿。テーブルの上に置かれた透明な急須にはお湯とミントが入っており、美味しそうなハーブティーの色になっている。
この投稿には「美味しそう」「飲んでみたいです」「センス抜群の急須」「ほっとする時間ですね」「育てたミントで作るなんて素敵」「癒されます」「丁寧な暮らしに憧れます」などと反響が寄せられている。（modelpress編集部）
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【写真】41歳タレント「センス抜群の急須」育てたミントで作るハーブティー
◆ベッキー、自作のミントで作るミントティーを公開
ベッキーは「育てたミントでハーブティーを ほっとします」とつづり、写真を投稿。テーブルの上に置かれた透明な急須にはお湯とミントが入っており、美味しそうなハーブティーの色になっている。
◆ベッキーの投稿に反響
この投稿には「美味しそう」「飲んでみたいです」「センス抜群の急須」「ほっとする時間ですね」「育てたミントで作るなんて素敵」「癒されます」「丁寧な暮らしに憧れます」などと反響が寄せられている。（modelpress編集部）
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