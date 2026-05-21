●ヤンキース1−2ブルージェイズ○＜現地時間5月20日ヤンキー・スタジアム＞トロント・ブルージェイズが接戦を制して連敗ストップ。岡本和真内野手（29）は「4番・三塁」でフル出場したが、3打席連続三振を喫するなど4打数ノーヒットに終わった。降雨により試合開始が約2時間遅れた試合はトレイ・イェサベージ、キャム・シュリットラー両右腕の投手戦に。イェサベージはヤンキースの主砲ジャッジから3三振を奪うなど