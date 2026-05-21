企業が株主との対話でこじれたときの最悪のケースが株主代表訴訟だ。東日本大震災で発生した東京電力福島第1原発事故をめぐっては、株主が旧経営陣5人に約23兆円の賠償を東電に支払うよう求めて提訴した。1審は13兆円の賠償を命じたが、昨年6月の控訴審はこれを取り消し、現在は株主側が最高裁に上告している。「モノ言う株主」オアシスがカカクコムに触手 「食べログ」裁判逆転勝訴も株買い増しの動機かいまの時代、株主代表