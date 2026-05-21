大地真央＆真矢ミキ 舘ひろし、西野七瀬、大地真央、真矢ミキ、南野陽子、宇崎竜童、河合勇人監督が20日、都内で行われた映画『免許返納!?』プレミアイベント第一部に出席した。元宝塚歌劇団のトップスターの大地と真矢。大階段に敷かれたレッドカーペットを歩き、真矢は「宝塚では間に合わなかったけれど、大地さんと大階段をご一緒できて、それもドレス姿で……大変嬉しく、光栄に思っています」と感無量の様子だ