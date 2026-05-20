【ベルリン＝工藤彩香】エストニア国防省は１９日、同国領空に誤侵入したとみられるウクライナの無人機（ドローン）を北大西洋条約機構（ＮＡＴＯ）軍が撃墜したと発表した。バルト３国ではウクライナによるロシア攻撃の拡大に伴い、無人機の侵入が相次いでおり、影響が広がっている。エストニア公共放送ＥＲＲによると、無人機は１９日に同国南部に侵入した。民家に接近したため、ＮＡＴＯの任務で周辺空域を警備していたルー