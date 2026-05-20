「日本ハム５−３楽天」（２０日、エスコンフィールド）日本ハム・上原がアクシデントで緊急降板した。七回から４番手で登板。２死から辰己の初球に１５４キロの直球でストライクを投じた際、右足を気にするそぶりを見せた。すぐに加藤投手コーチとトレーナーがマウンドへ。そのまま、トレーナーに付き添われながら歩いてベンチに下がると、新庄監督が田中への投手交代を告げた。球場は騒然となった。