ＪＲＡは５月２０日、同日に病気のため死去した萩原清調教師の管理馬の転厩先を発表した。オークスに出走予定のドリームコア（牝３歳、父キズナ）は大竹正博厩舎＝美浦＝に所属することになった。同馬は２走前のクイーンＣで重賞初制覇。前走の桜花賞は９着に敗れたものの、東京では３戦全勝と底を見せておらず、今回の有力候補の一頭となっている。萩原清調教師は１９８２年から美浦で厩務員、調教助手を務め、９６年に調教