あなたが普段、日常で使っている言葉はもしかして略語かも！？このクイズで正式名称を覚えよう。「アメリカ車」の略語は？「アメリカ車」の略語はなんでしょうか？ヒントは、漢字とカタカナで3文字です。あなたは正解がわかりましたか？正解を知りたい人は、もう少しスクロールしてみてください。果たして、正解は？正解は「アメ車」でした！アメ車とは、「アメリカ車」の略語。アメリカ合衆国の自動車メーカーが製造・販売してい