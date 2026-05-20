メガバンク株の見方が、決算発表後に改めて問われている。【こちらも】2026年後半の日本株、金利急騰とキオクシアから読む投資戦略三菱UFJフィナンシャル・グループ、三井住友フィナンシャルグループ、みずほフィナンシャルグループの3社は、2026年3月期決算でいずれも高水準の利益を確保した。国内では金利のある世界が定着しつつある中、銀行株には引き続き利ざや改善への期待がある。もっとも、3社とも好決算であるからこ