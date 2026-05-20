Mrs．GREEN APPLEの「ライラック」が20日、都内で行われた「2026年JASRAC賞」贈呈式で金賞を受賞した。日本音楽著作権協会（JASRAC）からの25年度著作権使用料の分配額が最も多かった。作詞・作曲はボーカルとギターを担当する大森元貴（29）。コメントを発表し「このたびはこのような賞をいただけましたこと、大変光栄で、誇らしく、同時に背筋が伸びる思いです。ありがとうございます。『ライラック』が持っているパワーを評価