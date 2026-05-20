5月20日発表 タカラトミーは「ベイブレード X」公式ページにおいて、商品の生産強化・増産を発表した。 「ベイブレード X」は現在、想定を上回る反響で品薄・欠品状態になっており、タカラトミーはこれを認識している。国内/海外の商品の安定供給を目指し、増産体制を進めていくという。 「BEYBLADE X 商品供給に関するお知らせ」を公開いたしました。