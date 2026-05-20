5月20日 公開 カプコンは5月20日、Nintendo Switch 2/プレイステーション 5/プレイステーション 4/Xbox Series X|S/Steam用格闘ゲーム「ストリートファイター6」におけるイングリッド「モナド体」のゲームプレイトレーラーを公開した。 Year 3最後の追加キャラクターであるイングリッドの側に常に存在する「モナド体」。その正体については謎だ