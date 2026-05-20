“淹れたて一杯目”のような味わいの緑茶ブランド「綾鷹」。その綾鷹のために開発された、味わいにぴったりの「おにぎり」が、5月20日から期間限定で発売される。おにぎりは全5種類で、それぞれ「綾鷹」「綾鷹 ミネラル緑茶」、機能性表示食品「綾鷹 濃い緑茶」「綾鷹 濃いほうじ茶」、イオン限定販売「綾鷹 玄米茶」の味わいに合わせて考案されている。「綾鷹」とおにぎりの相性の良さを伝えるオリジナルキャラクター「あや茶丸」