大阪屋ショップグループで物流・製造を担うアイディックは、「新たな挑戦と成長の拠点」（平邑秀樹会長）に位置付ける自社の在庫型では初の大型物流センター「射水ディストリビューションセンター」（射水DC）を新設し、5月13日に竣工披露式を執り行った。最新の自動倉庫システムによる各工程の自動化をはじめ、「全国のSMでも数例」（尾粼弘明社長）とする「カテゴリー別配送」を取り入れるなど、得意先スーパーの今後