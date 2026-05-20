俳優の戸田恵梨香が、22日に放送されるテレビ朝日系トーク番組『徹子の部屋』(毎週月〜金曜13:00〜)に出演する。戸田恵梨香＝テレビ朝日提供戸田が『徹子の部屋』に初登場。デビュー作のNHK連続テレビ小説『オードリー』では大竹しのぶの少女時代を演じ、それから約20年後、NHK『スカーレット』でヒロインを務めた際には、自身の成長を実感したと話す。亡き父は少林寺拳法の師範で、礼儀や挨拶を厳しく教えられたという戸田。16