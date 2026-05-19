OBゲストへ直接質問を送ることも可能ロッテは18日、球団公式ファンクラブ「TEAM26」有料会員向けに販売中の「解説付きチケット」の企画詳細を発表した。「TEAM26 20周年アンバサダー」の内竜也氏と球団OBが、リアルタイム音声配信サービス「CHEERPHONE」を通じて試合解説を行う特別観戦企画となっている。対象試合は6月11日の中日戦、6月12日のDeNA戦。11日は渡辺俊介氏、6月12日は渡辺氏と吉田裕太氏が出演予定となっている。