これまでの「トクリュウ」とは異なる特徴 栃木県上三川町で家族３人が死傷した強盗殺人事件は、社会に大きな衝撃を与えました。この事件で逮捕されたのは、１６歳の少年たちと、乳児を抱える２０代の夫婦……匿名・流動型犯罪グループ、いわゆる「トクリュウ」による犯行とみられていますが、これまでのトクリュウが関与した強盗事件とは異なる特徴が浮かび上がっています。 【写真を見る】1992年「暴力団対策法」施行当時