人気ゲーム『スーパーマリオ』シリーズの新作アニメ映画『ザ・スーパーマリオギャラクシー・ムービー』（4月24日公開）の全世界の最新興収が発表された。海外では９週目を迎える中で、ワールドワイドにおいては累計興行成績が964,148,015ドル（約1,532億4,168万円1ドル158.94円換算）となった。【画像】新キャラ登場！映画『ザ・スーパーマリオギャラクシー・ムービー』場面カットこの数字は、2025年公開の映画『マインクラ