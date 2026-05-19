「ヤクルト−巨人」（１９日、ヨークいわきスタジアム）巨人・平山が初回、先頭打者本塁打を放った。ヤクルト先発・高橋の投じた高めストレートをとらえた打球が左翼スタンドへ到達する２号ソロとなった。平山の本塁打は４月２６日・ＤｅＮＡ戦（横浜）以来。