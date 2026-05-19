西優哉騎手（２６）＝大井・沢佳宏＝が、１９日の大井競馬３Ｒでコトブキエースに騎乗して、好位追走からゴール前で差し切り初勝利を飾った。４月１３日の初騎乗から５８戦目。「あせらずここまで頑張ってきたのでうれしいです。これからは丁寧なレースをして、たくさん勝てる騎手になりたい」と昨年度まで調教担当専門の厩務員を経て騎手免許に合格した苦労人は、初勝利の喜びを語った。