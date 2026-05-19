２４年ダービー馬で、２５年ドバイシーマクラシック勝ち馬のダノンデサイル（牡５歳・栗東・安田）は、宝塚記念（６月１４日・阪神、芝２２００メートル）に参戦することが１９日、分かった。管理する安田師が公式Ｘで発表。「ダノンデサイルは宝塚記念を目指します。ファン投票も引き続きよろしくお願いいたします」と投稿した。今年初戦に予定していたドバイシーマクラシックは、緊迫する中東情勢を考慮して遠征を見送り。始