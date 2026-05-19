きょう正午前、東京・千代田区のコンサルティング会社の社内で上司の男が部下の男性の頭を包丁で切りつけたとして、警視庁に現行犯逮捕されました。男性は重傷で、取り調べに対し、上司の男は「いい加減な仕事にカッとした」と供述しているということです。午前11時半すぎ、千代田区外神田のコンサルティング会社で、「社内で喧嘩、ナイフで頭をけがしている」と110番通報がありました。捜査関係者によりますと、社内で会議をして