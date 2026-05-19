2026年5月17日（日）、HYDEの故郷、和歌山県にある「和歌山県民文化会館」にて、一夜限りの特別公演『HYDE Orchestra Tour 2026 JEKYLL in Wakayama』が開催された。オフィシャルレポートを掲載する。【画像】HYDE、故郷・和歌山でスペシャルな一夜（全5枚）本公演は、2026年1月から始まり4月に国内ファイナルを迎えた全国オーケストラツアー『HYDE Orchestra Tour 2026 JEKYLL』の本編とは異なる公演。8日後に控えた、日本人ロッ