■I.米国株式市場●1.NYダウの推移1）5/14、NYダウ+370ドル高、50,063ドル2）5/15、NYダウ▲537ドル安、49,526ドル【前回は】相場展望5月14日号米国株: 決算発表シーズン後の次のテーマは、「インフレ加速」か?日本株: イラン情勢の長期化⇒原油価格高騰は日本・世界経済を直撃株価はそれを織り込んでいない●2.米国株: 米国株は大幅安、（1）米国・中国首脳会談への失望感（2）インフレ懸念深まる1）米国・中国首脳会