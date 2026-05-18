女優・今田美桜が、連続テレビ小説『あんぱん』後、初めての連ドラ主演の座を射止めたことが話題となっている。一方、同じ枠で一足先に医師役に挑戦したあの朝ドラ女優は、かつての快進撃に陰りが見えていてーー。「今田さんが、7月スタートのテレビ朝日系のドラマ『クロスロード〜救命救急の約束〜』で主演を務めることが発表されました。舞台は救命救急医療の最前線。初めての医師役に今田さんは、『縫合も含めて医師役なら