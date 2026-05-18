ビジネスパーソンの転職先として圧倒的な人気を維持しているコンサルティング業界。しかし、その実態はここ数年で劇的な変貌を遂げています。AI（人工知能）の急速な普及、複雑化する国際情勢、そしてこれまでの常識を覆す新興勢力の台頭--。10年前の「コンサル」のイメージでこの業界を捉えていては、本質を見誤るかもしれません。株式会社コンコードエグゼクティブグループ代表取締役社長CEOの渡辺秀和さんに、コンサル業界を取