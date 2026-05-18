18日午後、新潟市中央区で横断歩道を渡っていた8歳の男子児童と路線バスが衝突する事故がありました。この事故で男児が頭などを負傷して救急搬送されています。警察が事故の原因などについて詳しく調べています。 18日午後3時前、新潟市中央区東中通2番町地内の国道116号で、横断歩道を渡っていた8歳の男子児童が路線バスと衝突しました。 男児はすぐに新潟市内の病院に救急搬送されましたが、頭蓋骨を折るなどの重傷を負いまし