JFAは狩野倫久新監督就任会見を行った日本サッカー協会（JFA）は5月18日に東京都内で、なでしこジャパン（日本女子代表）の狩野倫久新監督就任会見を行った。2027年ブラジル女子ワールドカップ（W杯）での優勝を最大目標とした指揮官は「躍動感あふれるフットボールでチャレンジします」と宣言し、日本人の特性を生かすサッカーへの意気込みを話した。なでしこジャパンは2024年12月に初の外国人監督としてニルス・ニールセン監