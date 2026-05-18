価格改定が告知されたZ50II ニコンは、一部製品の出荷価格改定を6月1日（月）に実施すると発表した。 昨今の原材料費、製造・物流コストが高騰している環境の中、効率化・合理化を進めコスト削減に努めてきたものの、企業努力だけでは中長期的にコスト上昇を吸収できない状況となったため、価格改定を実施することになったという。 対象製品には、APS-Cミラーレスカメラ「Z50II」のボディ単体および各レンズキッ