狩野倫久監督の就任会見で発表された日本サッカー協会（JFA）が5月18日、なでしこジャパンの狩野倫久新監督就任会見を行った。新体制としてコーチに元日本代表DF内田篤人氏と、元なでしこDF近賀ゆかり氏の2名が就任し、GKコーチに佐野智之氏が就任すると発表した。なでしこジャパンは3月29日にニルス・ニールセン監督の電撃退任となり、4月のアメリカ戦を経て、5月14日に狩野監督の正式就任が決まった。そのなかで、18日に狩