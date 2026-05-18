ドジャースではオープン戦で打率.071とアピール不足に韓国プロ野球キウムは18日、元ドジャースのケストン・ヒウラ内野手を獲得したと発表した。契約内容は年俸40万ドル（約6200万円）、オプション10万ドル（約1550万円）の総額50万ドル（約7750万円）。韓国メディア「OSEN」など地元メディアが一斉に伝えた。日系3世のヒウラは2017年ドラフト1巡目（全体9位）でブルワーズ入り。2019年5月に初昇格し、ルーキーイヤーは84試合で