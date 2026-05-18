アトレティコのグリーズマンが退団セレモニーを行ったスペイン1部アトレティコ・マドリードのフランス代表FWアントワーヌ・グリーズマンは、2025−26シーズン限りでクラブを退団する。5月17日に行われた本拠地メトロポリターノでのシーズン最終戦のジローナ戦（1-0）後には、クラブで通算500試合に出場して212得点100アシストを記録したグリーズマンのセレモニーが行われ、SNSでも話題となっている。グリーズマンは、スペイン1