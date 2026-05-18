アトレティコのグリーズマンが退団セレモニーを行った

スペイン1部アトレティコ・マドリードのフランス代表FWアントワーヌ・グリーズマンは、2025−26シーズン限りでクラブを退団する。

5月17日に行われた本拠地メトロポリターノでのシーズン最終戦のジローナ戦（1-0）後には、クラブで通算500試合に出場して212得点100アシストを記録したグリーズマンのセレモニーが行われ、SNSでも話題となっている。

グリーズマンは、スペイン1部レアル・ソシエダから2014年7月にアトレティコに加入し、1年目から中心選手として活躍した。圧倒的な活躍を見せたグリーズマンだったが、2018-19シーズン終了後には、ステップアップを求めて同じラ・リーガのライバルクラブであるバルセロナへ移籍する。これにより裏切り者扱いされることとなったが、バルセロナでは真価を発揮できずに2021年にアトレティコへ戻ることとなった。

アトレティコでは受け入れられないファンもいたが、最初の所属時と同じようにゴールを挙げ、ハードワークを続けたグリーズマンは徐々に受け入れられていった。それでも、グリーズマンにとって、バルセロナ移籍をしたことは今も負い目になっているようで、この日のセレモニーの最初には、ライバルクラブへ移籍した謝罪を口にしている。

このセレモニーには、元ウルグアイ代表DFディエゴ・ゴディン氏やかつてサガン鳥栖でもプレーした元スペイン代表FWフェルナンド・トーレス氏らも駆けつけた。最後にはグリーズマンの家族も姿を見せて、一家でアトレティコのファン・サポーターに感謝した。スタジアムの通路にいた時から目に涙を浮かべていたグリーズマンは、セレモニー中にも涙を流した。大きな拍手を7番に送ったスタンドには、別れを悲しみ涙するファンの姿もあった。

SNS上でもファンから「グリーズマンがいないアトレティコはアトレティコじゃない」「ついに退団か…泣けてくる」「寂しくて寂しくて仕方ないけど、ありがとうと伝えたい」「涙の別れ。よく戦った」「さようなら、伝説」「ありがとう」といったコメントが寄せられている。（FOOTBALL ZONE編集部）