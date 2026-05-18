明治安田J1百年構想リーグ第17節が終了明治安田J1百年構想リーグは5月16、17日に東西で9試合が行われた。EASTでは1試合を残して鹿島アントラーズの1位が確定。WESTでは1位通過の可能性を残すのが2チームに絞られ、混戦となっている。EASTの上位では、首位の鹿島がジェフユナイテッド千葉に2-0で勝利し、勝ち点42。2位のFC東京は浦和レッズに0-0からのPK勝ちを収めたものの、勝ち点37にとどまった。最終節での鹿島との直接対決