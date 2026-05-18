記事のポイントTemuは従来の中国直送モデルから脱却し、米国内の倉庫網と地元業者の獲得を本格化。和牛ステーキなどの食品販売を通じて「あらゆる商品が揃う場」への変革を急いでいる。2025年の米少額免税制度の廃止により、越境通販のコストメリットが低下。Temuはこれに対応し、Shopifyとの連携や国内在庫の拡充を進めて事業の安定化を図っている。食品分野への進出は、中国で農産物を足がかりに急成長した親会社ピンドゥオドゥ