【スポーツ時々放談】【もっと読む】錦織圭「あり得ない不倫騒動」は日本社会をよく知らない日本人ゆえに起きた？錦織圭が今シーズン限りでの現役引退を明らかにした。本拠地フロリダのIMGアカデミーでの引退騒ぎがあったのが先月。事情があって撤回せざるを得なかったが、やはり古巣のアカデミーでラケットを置きたかったのではないか。IMGアカデミーはいまや野球、ゴルフ、サッカーなど多くの競技の育成拠点だが、前身はニ