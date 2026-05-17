8回に右翼線へ長打→激走して生還【MLB】ドジャース 15ー2 エンゼルス（日本時間17日・アナハイム）ドジャース・大谷翔平投手は16日（日本時間17日）、敵地エンゼルス戦に「1番・指名打者」で出場し、4打数2安打2四球5打点の活躍で、大勝に貢献した。8回には右翼フェンスの防球ネットに当たる間に一気にホームへ生還するシーンもあった。試合後、デーブ・ロバーツ監督は“幻の本塁打”を振り返った。第1・2打席は四球を選ぶと