台風シーズンを前に水害に備えようと、防災関係者ら約１０００人が参加して千代田町で、大規模な水防演習が行われました。 これは、国土交通省と関東の１都６県などが毎年、利根川水系の河川で、水害に備えて実施しているものです。県内での開催は１１年ぶりで、ことしは、千代田町赤岩の利根川河川敷で行われました。 地元の消防団をはじめ防災関係者ら約１０００人が参加し、金子恭之国交大臣や各都県の幹部職員らが視