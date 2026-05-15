いつものコーデがなんだか物足りない……そんなときは、レイヤードで印象を変えてみて。そこで今回は、コーデのアクセントに使える「ブラっぽビスチェ」の着こなしテクをご紹介します。取り入れるだけでしゃれ感が高まる今季注目のアイテム♡【ブラっぽビスチエ】はコーデの味変に「ブラジャーをビスチエとして使う」難しいように見えて、実はコーディネートのアクセントとして万能なんです。同系色であわせたり、インナーは